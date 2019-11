Gli amministratori sanniti: "Con Caldoro si vince" "Basta polemiche per costruire unità e vittoria"

Gli amministratori di Benevento in campo per l’unità e per Stefano Caldoro. Pasquale Fucci Sindaco di Arpaia dice “Condivido la linea del Presidente Caldoro e rendo dichiarazione di soddisfazione per la sua designazione”. Rilancia il sindaco di San Lorenzello, Antimo Lavorgna: “Condivido il messaggio di unità e l'iniziativa messa in campo esprimendo soddisfazione per la designazione del Presidente Caldoro che ci porterà alla vittoria”. Sulla stessa lunghezza d’onda Michele Gagliardi, volto storico di Forza Italia, e vice sindaco di San Giorgio la Molara. E tanti altri sono pronti ad aggiungersi, senza polemiche e per costruire unità e vittoria.

E chiude Vittorio Fucci, già assessore regionale, che aggiunge “Con Caldoro si vince e lo racconta l’ultimo sondaggio commissionato da Clemente Mastella”.