Regionali: "Di Maria e Mastella scendano in campo per Caldoro" L'appello di Martusciello a presidente della Provincia e sindaco del Comune capoluogo



"Pieno rispetto del presidente della provincia di Benevento e del sindaco di Benevento. Decidiamo insieme la migliore strategia per le regionali - ha dichiarato Fulvio Martusciello europarlamentare di Forza Italia.

Vogliamo liste forti frutto di unità. Apprezziamo molto i comunicati di singoli sindaci a sostegno del centrodestra ma naturalmente c’è bisogno per vincere, di tutte le migliori espressioni amministrative del Sannio. Per questa ragione e' opoortuno partire dalle massime cariche che la nostra provincia esprime ovvero il Presidente della provincia e il sindaco del comune capoluogo. Solo con il loro apporto - conclude Martusciello - possiamo ancora una volta rimarcare la nostra leadership".