"Siamo con Fucci per sostenere Caldoro" Endorsemente di Gianmaria Michele per il progetto dell'ex assessore regionale Fucci

"Voglio esprimere a nome del mio gruppo pieno sostegno al progetto dell’avvocato Vittorio Fucci, persona che stimiamo e che abbiamo potuto apprezzare durante il suo assessorato regionale, nell'espletamento del quale ha fatto numerose battaglie per il Sannio, e alla candidatura di Stefano Caldoro " Così dichiara Gianmaria Michele, Coordinatore del gruppo “Impegno per Cerreto Sannita“, gruppo che vanta diversi amministratori in Valle Telesina e numerosi esponenti della società civile.

Così conclude Gianmaria Michele: "Caldoro è stato un ottimo amministratore ed è l’ unico con il quale si può puntare alla riqualificazione dell’ ospedale di Cerreto sannita, questo mi dicono tanti cittadini, ed inoltre rappresenta l’unica reale possibilità di vittoria del centrodestra in Campania. E dunque dal Sannio diversi sono gli amministratori e gli attivisti che hanno espresso sotegno a Caldoro: tra gli amministratori sanniti, dopo le dichiarazioni del sindaco di Arpaia, quello di San Lorenzello e il vice sindaco di San Giorgio la Molara, che hanno espresso il loro compiacimento anche a nome di tanti altri amministratori".