Pd, si riuniscono i segretari di circolo Per la campagna adesioni 2019

È convocata per martedì prossimo, 3 dicembre, alle ore 18:30, presso la sede della Federazione Provinciale, la riunione dei Segretari di Circolo del Partito Democratico. All’ordine del giorno il «Punto sulla Campagna di Adesioni per l’anno 2019» che si chiuderà il 31 Dicembre.

Relazionerà sul punto il Presidente dell’Ufficio Provinciale Adesioni, Domenico Galdiero, che aggiornerà i presenti sullo stato del Tesseramento nei vari Circoli territoriali quale posto in essere dai Segretari locali del partito o dagli specifici Responsabili, ove espressamente individuati.

Con l’occasione sarà altresì consegnata ai Segretari una copia del nuovo Statuto del Partito Democratico approvato dall’Assemblea nazionale del 17 Novembre a Bologna.