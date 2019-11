Mauro (FI): "Da De Luca solito copione e scarica barile" "Meriti suoi, colpe degli altri: in Campania cittadini scontenti di lui"



Domenico Mauro, coordinatore provinciale di Forza Italia interviene sulla visita di De Luca: "Il Presidente De Luca ieri a Benevento ha recitato il solito e stantio copione di una regione e di un Sannio primi della classe per merito solo e soltanto suo. Invece laddove ancora ci sono difficoltà o problematiche consolidate, queste sono di esclusiva responsabilità di altri enti e/o istituzioni.

De Luca si è scagliato inopinatamente contro la provincia di Benevento sulla questione rifiuti, però nel raccontare tutti i suoi primati e record si è dimenticato di citare la mancata rimozione, più volte annunciata e strombazzata, delle 19'000 tonnellate di ecoballe che sono ancora in mostra presso lo Stir di Casalduni e con le gare pubbliche per i trasferimenti all'estero tuttoggi ancora bloccate.

Così come nella favola deluchiana, c'è chi crede, come De Luca stesso, ancora al sogno di una sanità pubblica efficiente e moderna, di un trasporto pubblico locale diffuso e puntuale, e di una ripartizione delle risorse europee che metta Salerno non in una posizione privilegiata, ma alla pari con altre province.

A differenza del vissero tutti felici e contenti, De Luca non ha compreso, o finge di non capire, che in Campania i cittadini sono totalmente tristi e scontenti della sua amministrazione".