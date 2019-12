De Caro: "Stop Telesina? No. Discussione su bando è il 20" L'ex sottosegretario: "In cda venerdì...e si discute del bando di gara, non dell'opera"

"Rinvio per il raddoppio della Telesina? Io aspetterei la riunione del 20 dicembre prima di fasciarmi la testa". Così Umberto Del Basso De Caro, deputato dem ed ex sottosegretario alla Infrastrutture, che ha seguito da vicino l'iter relativo all'opera commenta il grido d'allarme lanciato da Mastella.

Il primo cittadino di Benevento aveva infatti annunciato che in base a dissidi in Anas la realizzazione del raddoppio della Statale 372 Benevento – Caianello avrebbe subito un rinvio nei tempi.

Secondo De Caro però non sarebbe così: “La discussione relativa all'approvazione del bando di gara è all'ordine del giorno della seduta del 20 dicembre del cda Anas e dunque non credo sia il caso di fasciarsi la testa prima. Ma in ogni caso è bene precisare che il 20 di dicembre non c'è in discussione l'opera, ma l'approvazione del bando di gara che riguarda chi realizzerà l'opera. Dunque, credo sia il caso di aspettare qualche giorno prima di entrare nel merito”.

Anche Sabrina Ricciardi, senatrice del Movimento Cinque Stelle, nel pomeriggio aveva smentito l'ipotesi rinvio.