Telesina rinviata? Ecco la situazione L'ostacolo sarebbero i dissidi tra Simonini, ad di Anas e il Cda

“La Telesina è rinviata” “Non è vero”. Dura da un giorno il batti e ribatti sull'eventuale rinvio del raddoppio della Telese – Caianello. Il sindaco di Benevento Mastella ha rilanciato la notizia, amareggiato, legandola a dissidi in Anas. Preoccupate le istituzioni sannite, tra cui Coldiretti e la Provincia di Benevento hanno scritto al Ministro alle Infrastrutture e ad Anas per scongiurare una dilazione di tempi, dannosissima per un territorio già pieno di problemi. In serata però c'è stato chi ha messo in dubbio la visione di Mastella: la senatrice pentastellata Sabrina Ricciardi e l'ex sottosegretario alle Infrastrutture, Del Basso De Caro. Entrambi hanno ricordato che la riunione del cda per discutere della telesina è il 20 dicembre, De Caro ha aggiunto che in discussione c'è l'approvazione del bando di gara.

Il sindaco stamattina ha replicato piccato, spiegando di aver lanciato l'allarme in base a un articolo di Repubblica.

Ma cosa dice l'articolo in questione? Si tratta di un pezzo di Giovanna Vitale, pubblicato sul quotidiano del 16 dicembre, riguardante il “siluramento” dell'ad di Anas e uomo di Toninelli, Massimo Simonini.

La Vitale spiega “l'ad ha capito che la sua avventura alla guida dell'Anas sarebbe finita anzitempo quando il suo stesso cda si è rifiutato di approvare alcuni provvedimenti necessari a evitare la paralisi della società: il budget per il 2020, il piano finanziario della controllata Anas International, nonché la variante Tremezzina e il raddoppio della statale Telesina”.

Seguono retroscena sulla situazione di Simonini, tra chi ne chiede la testa e chi vorrebbe prolungare la sua esperienza in Anas, ma senza mai ritornare sulle opere.