Valentino(Pd): "Troppa distrazione su manutenzione territorio Il segretario provinciale: "ora ricognizione dei danni"

Il segretario provinciale del Pd, Carmine Valentino, è intervenuto sui disagi creati dal maltempo in Valle Caudina spiegando:

“In queste ultime settimane ed in particolare in queste ultime ore è evidente a tutti che un territorio, quello del nostro Sannio, viene messo a dura prova ancora una volta per le notevoli precipitazioni, piogge e vento. Allagamenti, smottamenti, fiumi e corsi d' acqua di media/piccola entità, che in molti casi rompono gli argini a causa della enorme portata di acque. Condizioni figlie di una mutata ormai condizione climatica, di un contesto generale "distrattamente" poco attenzionato, ma anche per mutazioni climatiche globali ormai completamente stravolte. Indispensabile una ricognizione dei danni, necessaria ed immediata, anche per avanzare una richiesta di riconoscimento dello stato di calamità naturale per un Sannio gravemente danneggiato sia nel settore primario che nelle infrastrutture, non solo rurali.

Tanti CITTADINI Sanniti, VOLONTARI, ancora una volta in prima linea, a dimostrazione di una volontà straordinaria. Il mio non vuole essere semplicemente una constatazione di fatti, un grido d'allarme, peraltro sicuramente scontato, ma un appello accorato, sincero, a tutte le Istituzioni Territoriali, al mondo associativo, produttivo, ecc, che possano, in modo coordinato e sinergico, attivare iniziative per attuare misure non sporadiche ma strutturali, per arginare le ormai continue condizioni di emergenze meteo. Con l'impegno di tutti. Un dovere per tutti.”