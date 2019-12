Maltempo, Mortaruolo: "Sannio in ginocchio" “Da ieri sono in costante contatto con il presidente De Luca”

"Un'altra ondata di maltempo sta mettendo in ginocchio il Sannio e l'Irpinia. Da ieri sera sono in contatto costante con il presidente Vincenzo De Luca, con la prefettura di Benevento e con la protezione civile Regione Campania che monitorano secondo per secondo quanto sta accadendo nel nostro Sannio". Così il consigliere regionale Erasmo Mortaruolo che aggiunge: "Ho sollecitato massima attenzione e solerzia per garantire la sicurezza dei cittadini. Un grazie ai sindaci che sono in prima linea al fianco delle comunità che stanno vivendo ore di preoccupazione. Al loro fianco ci sono gli insostituibili vigili del fuoco, le forze dell'ordine, i volontari della protezione civile impegnati a rispondere con prontezza e professionalità alle tante chiamate di emergenza".