La Provincia di Benevento chiede lo stato di calamità Di Maria: "La Regione deve dare risposte al bisogno di ricostruzione"

Il Presidente della Provincia di Benevento, Antonio Di Maria, ha disposto per un nuovo punto all’Ordine del giorno dei lavori del Consiglio Provinciale di Benevento già convocato per il 27 dicembre prossimo.

Si tratta di: “Richiesta alla Regione Campania di riconoscimento dello stato di calamità naturale per gli eventi alluvionali che hanno colpito il Sannio dei giorni del 21 e 22 dicembre 2019”.

Il Presidente, nell’esprimere la sua piena solidarietà alle popolazioni colpite; nel dare atto alla Protezione Civile, ai Vigili del Fuoco, alle Forze dell’Ordine, ai Volontari per aver svolto un lavoro straordinario di soccorso per le persone in difficoltà; nel ricordare il lavoro svolto dalle strutture del Servizio Viabilità della Provincia e della stessa Anas per far fronte all’emergenza registrata sulle strade, ha deciso di chiamare il Consiglio Provinciale di Benevento ad una risposta istituzionale e politica forte alle legittime istanze che arrivano dal territorio.

“Credo che la Regione Campania, che pure si è attivata immediatamente con la Protezione Civile, debba dare anche risposte al bisogno di ricostruzione e rinascita che anima la nostra gente”, ha dichiarato Di Maria. “Purtroppo, debbono ancora essere adottate misure a completamento degli interventi già effettuati per l’alluvione del 2015 che colpì pesantemente il Sannio: coscienti di tanto, richiediamo che la Regione intervenga per prendere formalmente atto delle calamità naturali delle scorse ore ed avvii. dunque. il processo per la individuazione e lo stanziamento delle necessarie risorse finanziarie per il territorio colpito” .