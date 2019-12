Consiglio provinciale, nuova seduta il 31 dicembre Modifica al piano lavori pubblici, variazione bilancio e affidamento servizi asea

Il Presidente della Provincia di Benevento, Antonio Di Maria, ha convocato il Consiglio Provinciale presso la Rocca dei Rettori - Sala Consiliare per il giorno lunedì 30 dicembre 2019 alle ore 9,30 in prima convocazione e per il giorno martedì 31 dicembre 2019 alle ore 12,30 in seconda convocazione per la trattazione del seguente ordine del giorno: Modifica Programma Triennale dei lavori pubblici 2019/2021 ed elenco annuale 2019. - Deliberazione Presidenziale n. 246 del 29/11/2019 – Provvedimenti.

Modifica Programma Biennale 2019/2020 degli acquisti di forniture e servizi. - Deliberazione Presidenziale n. 247 del 29/11/2019 – Provvedimenti.

Variazione d’urgenza al bilancio di previsione 2019/2021 (art.175, comma 4, del D.L.gs. n. 267/2000). - Deliberazione Presidenziale n. 248 del 29.11.19. Ratifica.

Affidamento all'A.S. Asea del servizio di ispezione e controllo degli impianti per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari nel territorio. Delibere di Consiglio Provinciale n. 22 del 27.02.2008 e n. 42 del 22.10.2008. Proroga.