Censura Santanelli, Febbraro: la politica vera va oltre social La solidarietà del coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia

“La mia piena solidarietà ad Ida Santanelli, che stamane si è vista bloccare da parte di Facebook il proprio account personale senza opportune e fondate giustificazioni".

Così Alberto Febbraro coordinatore cittadino Fratelli d’Italia. "Quanto accaduto dimostra ancora una volta che la libertà di pensiero e di democrazia viene esercitata da alcuni in modo inverso e a volte chi se ne erge a difensore è il primo a violarne le norme con atteggiamenti di attacco e di censura. Ida Santanelli sa bene che la Politica non inizia e non termina in un profilo social, ma che si alimenta con le idee e la presenza sui territori. Fratelli d’Italia cresce grazie alla coerenza, serietà ed onestà di Giorgia Meloni e dei propri militanti, questo basta in risposta ad ogni censura”.