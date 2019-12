Santanelli censurata: tutta la politica sia solidale con lei Intervento di Federico Paolucci, portavoce provinciale di Fratelli d'Italia

"La chiusura della pagina Facebook di Ida Santanelli, in attesa di conoscerne le motivazioni, è senza dubbio un grave attacco alla libertà di opinione ed alla libera espressione del pensiero", scrive Federico Paolucci, portavoce provinciale fratelli d'Italia. Che poi aggiunge: "Spero che vi sia un coro unanime di solidarietà ad Ida Santanelli, da tutti gli esponenti politici e della società civile. Il contrasto alla censura dovrebbe essere terreno comune di tutti, sopratutto da parte di chi afferma di battersi per la libertà e per il contrasto all' "odio"".