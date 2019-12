#Lacittàditutti: solidarietà a Santanelli per censura fb Necessaria legislazione di tutela per le agorà virtuali

L’associazione #LaCittàdiTutti, "esprime la propria solidarietà all’amica Ida Santanelli, esponente locale di Fratelli d’Italia, vittima dell’ennesima censura orwelliana operata dal popolare social network di Facebook.

Questo gesto di bavaglio virtuale, ormai divenuto triste consuetudine, pone il serio problema di poter disporre una legislazione di tutela, per i partecipanti a queste nuove Agorà Virtuali, in modo che si possono garantire nell’immateriale mondo della Rete i diritti costituzionali di parola e opinione messi sempre più in discussione, in maniera del tutto arbitraria, da permeanti Multinazionali che agiscono sempre più come un Grande Fratello Virtuale".