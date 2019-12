Consiglio provinciale: deserta prima convocazione Domani alle 12 e 30 la seconda

Il Segretario generale della Provincia di Benevento, Maria Luisa Dovetto, al termine dell’appello, ha dichiarato “deserta” la seduta del Consiglio Provinciale di oggi 30 dicembre 2019 per mancanza di numero legale.

Il Consiglio resta, dunque, convocato per domani 31 dicembre alle ore 12,30, in seconda convocazione, presso la Sala Consiliare della Rocca dei Rettori per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1. Modifica Programma Triennale dei lavori pubblici 2019/2021 ed elenco annuale 2019. - Deliberazione Presidenziale n. 246 del 29/11/2019 – Provvedimenti.

2. Modifica Programma Biennale 2019/2020 degli acquisti di forniture e servizi. - Deliberazione Presidenziale n. 247 del 29/11/2019 – Provvedimenti.

3. Variazione d’urgenza al bilancio di previsione 2019/2021 (art.175, comma 4, del D.L.gs. n. 267/2000). - Deliberazione Presidenziale n. 248 del 29.11.19. Ratifica.

4. Affidamento all'A.S. Asea del servizio di ispezione e controllo degli impianti per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari nel territorio. Delibere di Consiglio Provinciale n. 22 del 27.02.2008 e n. 42 del 22.10.2008. Proroga.