Mastella: continuiamo a crescere. Ora depuratore e stazione Il sindaco di Benevento fa gli auguri per il 2020 e traccia il bilancio dell'anno trascorso

“Vivere sereni. È il mio augurio a tutti voi con un pensiero speciale a bambini e nonni”.

Clemente Mastella, dalla sua casa di Benevento, nonostante i recenti problemi di salute, non rinuncia al consueto momento di fine anno. Gli auguri per il 2020 ma anche un punto sui risultati dell'amministrazione e sui nuovi progetti.

Segna tra le vittorie la realizzazione dell'impianto di depurazione cittadina e annuncia: “In due anni e mezzo la città sarà finalmente in regola”.

Poi guarda all'ambizioso progetto che porterà alla stipula dell'accordo con Rfi per restaurare la stazione centrale di Benevento.

Una trasformazione necessaria per far fronte all'isolamento.

“Benevento non è più una Cenerentola ma sarà centrale. Vorrei – aggiunge - che richiamasse chi si è stancato del caos delle grandi città e trovasse qui una città più vivibile”.

Un modo per combattere lo spopolamento.

Punta anche sull'impegno dell'amministrazione per combattere contro le condizioni precarie dell'edilizia scolastica e annuncia con orgoglio la visita, per il prossimo 28 gennaio, del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che sarà all'Università del Sannio.

“La città ferve e sta cambiando – continua il sindaco – basta chiedere a chi viene da tfuori. Lo sguardo estraneo restituisce la percezione di una città che sembra non essere nel Mezzogiorno”.

Mastella punta anche l'attenzione sul recupero di finanziamenti che consentiranno la messa in sicurezza del Ponte Morandi sul Torrente San Nicola e sul lavoro di restauro dell'istituto dell'ex Orsoline affidato all'Università del Sannio.

Annuncia un progetto per Malies e l'intervento in corso presso l'ex scuola allievi Carabinieri. “Cinquanta milioni di euro per creare una cittadella degli uffici. Ho intenzione – conclude – di illuminare anche la villa Comunale, in un percorso di rinascita.

Ci muoviamo – prosegue - saliamo in quota per puntare alla nostra idea di città nonostante i vandali che ancora distruggono le aiuole (ndr episodio denunciato ieri)”.

E poi chiude con quel che considera un bel riconoscimento. “Benevento scelta come simbolo tra le città italiane insieme a centri come Lecce, Parma, Varese, Pordenone. Per questo il prossimo 17 gennaio sarò ospite da Mattarella”.