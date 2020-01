Mastella: Blocco prescrizione? Fanatismo punitivista grillino! Il sindaco: "Ora ci sarà attesa ventennale con giudizi finali comunque dall'esito ingiusto"

Non piace affatto al sindaco di Benevento, Clamente Mastella, la misura entrata in vigore relativamente alla prescrizione. Dopo la sentenza di primo grado si bloccano i termini per essere dichiarati "prescritti". Mentre i Cinque Stelle, col ministro Bonafede in primis, esultano per questa misura, il sindaco Mastella la critica fortemente attraverso un post su Facebook, anche alla luce della vicenda giudiziaria che lo ha visto coinvolto: "Terminare un processo nei tempi - scrive il sindaco - era l’assillo di giudici ed avvocati. Da ieri, con la fine della prescrizione, ci sarà una attesa ventennale con giudizi finali il cui esito sarà comunque ingiusto. Vedo in giro ancora un fanatismo punitivista che solo un equilibrato rapporto tra politica e giustizia può fermare".