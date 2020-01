Lonardo: "Presenterò ddl che riveda tasse per pensionati" La senatrice: "Troppi i pensionati che vanno all'estero: bisogna invertire il trend"

Un disegno di legge per rivedere la tassazione sulle pensioni in Italia e per evitare che i pensionati scappino all'estero. E' la proposta di Sandra Lonardo, senatrice di Forza Italia, relativamente alle pensioni: " Su Rai 3, questa mattina, programma dedicato ai neo pensionati italiani, che scelgono di andare a vivere in Paesi dove la loro pensione non é tassata, oppure é tassata poco, ed i servizi sono migliori di quelli che si prestano in Italia. .

Presenterò un ddl che riveda la tassazione per le pensioni, per lo meno quelle minime....

Ed anche per creare pari condizioni di tassazione all’estero, perché non tutte le nostre pensioni, possono essere tassate all’estero ..

Spero di trovare condivisione a 360 gradi nei partiti politici. Non lasciamo che i nostri pensionati, che hanno fatto tanti sacrifici qui in Italia, debbano emigrare per poter cercare migliori condizioni di vita.

In questo nostro Paese troppe tasse, che ammazzano l’impresa, che uccidono il futuro è che non danno speranza di ripresa".