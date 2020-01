Reale e Rotunno portavoce di Cittadini Protagonisti Movimento politico di Sindaci, Amministratori e Società Civile. Le nomine di Mosè Principe

Il segretario regionale della Campania Claudio Mosè Principe nel quadro del rafforzamento del movimento politico Cittadini Protagonisti sul territorio regionale, rende noto che a sostegno del programma del Movimento sono pervenute numerose adesioni di rappresentanti istituzionali, amministratori locali e cittadini, delle province Campane.

In attesa della democratica strutturazione del Movimento attraverso la celebrazione dei congressi regionali e provinciali, al fine di rafforzare il Movimento aperto al contributo dei nuovi aderenti sui vari territori, nella città capoluogo sannita, il segretario regionale Principe ha indicato il consigliere comunale di Benevento Adriano Reale portavoce cittadino e Veronica Rotunno, presidente dell’associazione “La tua Benevento” portavoce de movimento femminile della città di Benevento, per un radicamento politico-amministrativo di Cittadini Protagonisti, in città. Ai portavoce cittadini sono affidati i compiti organizzativi per il pieno coinvolgimento dei nuovi aderenti con l’intento di aprire il Movimento al contributo di quanti intendono condividere l’innovativo programma politico teso, tra l’altro, ad un profondo riequilibrio delle politiche territoriali della Regione Campania.

Il segretario regionale Principe, inoltre rende noto, che nei prossimi giorni, in occasione della inaugurazione della sede provinciale di Benevento di “Cittadini Protagonisti”, ci sarà la presentazione ufficiale del Movimento politico alla presenza dei portavoce delle cinque province della Campania e del programma politico-amministrativo di “Cittadini Protagonisti”.