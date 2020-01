Paglia: abrogare ufficio staff e destinare fondi a Pantano Crisi Provincia, il consigliere replica a Schipani e fa chiarezza sull'intera vicenda

“Sarebbe stato sufficiente leggere le dichiarazioni rese nell’immediato dal neo costituito Gruppo provinciale per comprendere che siamo più che favorevoli alla realizzazione delle opere necessarie per contrada Pantano; la questione è di natura diversa, il Piano delle opere pubbliche è stato redatto senza interpellare nessuno e non rappresenta se non tre decimi della intera rappresentatività provinciale del territorio; si tratta di un Piano provinciale, non comunale”.

Il consigliere provinciale replica immediatamente alla richiesta di chiarezza del presidente dell'associazione Io X Benevento, Giuseppe Schipani.

Una nota in cui prosegue: “Le variazioni di bilancio, evidentemente connesse alla realizzazione delle opere hanno ricevuto parere favorevole dai Revisori solo se l’Ente avesse fornito documentazione integrativa, motivazioni e chiarimenti che non risultano pervenuti.

Sicchè è da considerarsi sostanzialmente negativo. E’ evidente che in pochi giorni si può redigere nuovamente ed in maniera politicamente e tecnicamente corretta e condivisa un nuovo Piano, per il ché siamo disponibili, anzi disponibilissimi al dialogo.

Anzi, signor Schipani, Le dirò di più, - conclude Paglia - dichiaro pubblicamente, rivolgendomi al Presidente Di Maria, che non solo considero indispensabili le citate opere ma considero utile implementare le somme a disposizione di Pantano, eventualmente da reperire abrogando l’Ufficio staff del Presidente che non si comprende a cosa serva ed eventualmente anche quelle del Direttore generale”.

Poi Paglia si concentra sulla richiesta di Schipani: “come pensano di motivare il loro atteggiamento i consiglieri provinciali che hanno fatto prevalere l’ambizione personale a discapito dell’interesse generale?”. Un riferiemnto che Paglia bolla come “evidentemente frutto di errate considerazioni, anche perché sinceramente non comprendo cosa c’entra l’ambizione personale in tale vicenda”.