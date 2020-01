"Nomina Asea, Di Maria dà sfoggio di creatività normativa" L'intervento dei consiglieri provinciali Paglia, Cataudo, Mucciacciaro e Parisi

E' ancora scontro tra quattro consiglieri di maggioranza in Provincia con le decisioni del presidente Antonio Di Maria. “Atti abnormi. Ancora una volta il Presidente Di Maria da sfoggio di creatività normativa tirando fuori dal cilindro formule e soluzioni estremamente sui generis”. Così infatti con nota congiunta il capogruppo Luca Paglia con i consiglieri provinciali Claudio Cataudo, Lucio Mucciacciaro e Domenico Parisi.

Il riferimento dei quattro esponenti della Rocca è alla nomina quale Commissario straordinario di Asea, da parte di Di Maria, del dottore Nicola Boccolone.

Secondo i quattro consiglieri “Ancora una volta il presidente Di Maria ha letteralmente bypassato il ruolo e la dignità del Consiglio provinciale. Il Presidente Di Maria ha nominato Boccalone, con atto di proprio pugno, nel già menzionato ruolo commissariale. A rigore delle norme interne stabilite in seno allo Statuto dell'Azienda speciale, quelle che disciplinano i casi di sopravvenute dimissioni, revoca o qualsivoglia mancanza dell’Amministratore unico, il presidente avrebbe dovuto provvedere alla nomina, nei 30 giorni, del nuovo amministratore unico restando nelle more in carica quello dimissionario. In nessun caso - secondo Paglia, Mucciacciaro, Parisi e Cataudo - avrebbe potuto, come ha fatto, designare un Commissario, iniziativa mancante di ogni presupposto legislativo.

Le Istituzioni, tanto più una di rango provinciale - la conclusione - sono argomento serio non gestibile a propri piacimento o gusto. Se, poi, si vuole derubricare un nobile consesso al rango di tombolata tra amici, ce lo dicano. Non siamo disposti a fare gli alza-mano di turno”.