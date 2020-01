Crisi Rocca, Maglione(M5S) : "Domani vedo il Prefetto" Il deputato: "Voglio capire se irregolarità denunciate sono vere: sarebbe inaudito"

“Domani incontrerò il prefetto, Francesco Cappetta, per parlare delle irregolarità denunciate in questi giorni dai consiglieri della maggioranza alla Rocca” ad annunciarlo Pasquale Maglione, deputato e portavoce M5S.

“Lo scontro che si sta consumando in questi giorni all’interno della maggioranza provinciale - prosegue - è per certi aspetti imbarazzante, perché purtroppo trascende gli interessi della collettività. Ad ogni modo è necessario capire se le diverse anomalie procedurali denunciate in questi giorni dai consiglieri sono reali. Se lo fossero, ci troveremo di fronte a una sciatteria nella gestione amministrativa, lesiva sia per l’Ente Provincia che per il Sannio.

Ancora più grave dell’incapacità amministrativa è il fatto che questo scontro politico, come apprendo dai giornali, stia coinvolgendo anche i cittadini delle singole comunità rappresentate in seno al Consiglio Provinciale. Insomma uno spettacolo poco decoroso frutto unicamente della volontà di gestire il potere e non gli interessi della collettività. Dal canto mio, come già annunciato, domani incontrerò il prefetto e contestualmente informerò il ministero competente. Non è più tollerabile che il costo di questo scontro politico ricada sui cittadini in termini di infrastrutture e servizi”, conclude il deputato.