Crisi Provincia. Forza Italia: "Ognuno recita a soggetto" Il coordinatore di Fi, Domenico Mauro interviene sulla bagarre in consiglio provinciale

“Quanto accaduto in provincia ha due cause. La prima è da ricercare nell’assurda legge Delrio che ha tolto il voto ai cittadini per le province con il deficit di rappresentanza democratica consequenziale; la seconda, senza giri di parole, la crisi della politica”.

Così Domenico Mauro, coordinatore provinciale di Forza Italia interviene sul duro scontro in atto all'interno della maggioranza in Provincia a Benevento. “Ognuno – rimarca - 'recita a soggetto' e nella maggior parte dei casi fa capo a se stesso. Quando manca la politica e, i partiti, come d’altronde accade oggi, sono in affanno, il tutto è rimesso ai singoli.

Vi è necessità di ritornare al merito, alla cultura, al rispetto per la politica.

I Sanniti – spiega ancora Mauro - hanno difficoltà a capire che poiché non c’è stata “condivisone” alla provincia si è al momento impedita la realizzazione di opere strategiche di fondamentale importanza per il territorio come il potenziamento della fondovalle Isclero a servizio dell’ospedale di Sant’Agata de’Goti, il miglioramento dell’alveo fluviale a contrada Pantano, la messa in sicurezza e la manutenzione delle strade provinciali, del ponte Janare e degli istituti scolastici di San Marco dei Cavoti e Alberghiero di Montesarchio, il dimezzamento della tariffa Samte, la messa in sicurezza della discarica di S. Arcangelo Trimonte per l’attivazione dello stir.

Fermiamoci tutti in tempo utile. Il rispetto per la politica con la “p” maiuscola e la responsabilità istituzionale siano la guida per tutti noi. Sono certo che il presidente Di Maria, uomo di esperienza e di equilibrio, troverà il modo per far tornare la ragionevolezza e fare sintesi nell’interesse dei sanniti”.