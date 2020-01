Lonardo: Aspi deve fare manutenzione, non mandateli via adesso La senatrice di Forza Italia: non è il momento di revocare la concessione

“Caro Governo, lasciate stare ASPI... non mi pare proprio questo il momento di mandarli via e revocare loro la concessione... Come fate a non capire che fareste loro una grande cortesia? Al contrario, debbono restare e bisogna obbligarli a fare la vera manutenzione, quella che non hanno fatto sino ad ora. Vi siete chiesti, chi sarebbe il folle che subentrerebbe, sapendo di dover ripristinare ponti, gallerie, strade e barriere di sicurezza? Per non parlare, poi, delle penali che si dovrebbero onorare...".

Così la senatrice di Forza Italia, Sandra Lonardo in una nota che prosegue: "No. Lasciateli al loro posto e, solo alla fine, dopo che avranno speso parte importante del malloppo che hanno incassato, dovranno lasciare.

Caro Gigino Di Maio, mi ricordi tanto Cimabue: "una ne fai, e ne sbagli due”... è pur vero che sbagliando si impara... mah! Qui stanno in ballo vite umane, non si può scherzare. Obbligate questi signori di Autostrade, a fare manutenzione, ma quella seria, e poi... rivedete i pedaggi autostradali... soprattutto in Liguria... ma non solo in Liguria...

Vi pare normale far pagare pedaggi autostradali e far procedere gli autoveicoli a velocità ridottissime, con file enormi, perché molte sono le carreggiate chiuse?

Fate solo “ammuina” (tanto per dirla con il linguaggio di casa sua... Napoli), senza raggiungere alcun risultato”.