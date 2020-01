"Capitale Italiana Cultura, Benevento neanche ci prova più" Così il gruppo Patto civico in Consiglio Comunale

“Nei giorni scorsi il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo ha reso noto l’elenco delle 44 Città italiane candidate al titolo di 'Capitale Italiana della Cultura 2021'. Sei sono le realtà campane in corsa, si tratta di Capaccio Paestum, Castellammare di Stabia, Giffoni Valle Piana, Padula, Procida, Teggiano. E dunque, dopo i vani tentativi del recente passato, Benevento ha scelto di non partecipare".

Così i consiglieri comunali di maggioranza che hanno aderito al gruppo Patto Civico. "Per quanto ci riguarda, si tratta di un errore. Agli insuccessi degli scorsi anni non bisognava reagire con la rinuncia ma con la capacità di elaborare una proposta finalmente all’altezza della sfida. L’auspicio è che questa resa non rappresenti l’addio all’ambizione, più volte sbandierata in passato, di fare della nostra Città un attrattore turistico e culturale per la Campania e per l’intero Mezzogiorno. Con entusiasmo avevamo salutato la candidatura al concorso per il 2020, con Benevento poi esclusa dal novero delle finaliste, con rammarico prendiamo atto che oggi non si ha neanche più la voglia di competere. E non è un buon segno”.