Crisi Rocca, Lombardi (Pd): "E' momento della responsabilità" Il capogruppo dem: "Bene Di Maria, ha preso atto del nuovo scenario. Pd agirà per i cittadini"

Dopo l'incontro in Provincia, il capogruppo Pd Renato Lombardi plaude al chiarimento avuto con il presidente Di maria: "Intendo anzitutto ringraziare il Presidente della Provincia, Antonio Di Maria, per aver convocato, nella giornata di oggi, un incontro eminentemente politico tra i Gruppi presenti nell’aula consiliare della Rocca dei Rettori.

Il Partito Democratico, solo qualche giorno fa, per il tramite del suo Segretario politico, aveva avanzato la necessità di prendere atto della deflagrazione della maggioranza emersa dalle elezioni provinciali dello scorso marzo.

Tale presa d’atto rappresentava e rappresenta la precondizione per procedere nella direzione di un “ravvedimento metodologico” che desse centralità al Confronto nell’assoluta pari dignità dei protagonisti.

Una pari dignità da inverare, con chiarezza di intenti, nella definizione delle priorità del territorio e nella programmazione delle azioni coerenti con tali priorità.

La riunione di oggi, preso atto del “nuovo scenario politico determinatosi in Consiglio Provinciale”, ha rappresentato un passo deciso nella direzione auspicata dal Partito Democratico.

Con pari dignità, spirito inclusivo e chiarezza dei ruoli, il Partito Democratico e i suoi Rappresentanti sapranno responsabilmente agire nell’esclusivo interesse del Sannio e di tutti i Cittadini Sanniti".