"Dossier, guerre interne, proscrizioni: povera Forza Italia" L'impietosa analisi/sfogo di Sguera su amministrazione Mastella e su Forza Italia a Benevento

Che il clima nell'amministrazione/nelle amministrazioni Mastella non fosse ai massimi non è certo una novità: da tempo le scaramucce vanno avanti e lo stesso sindaco l'ha ribadito, di nuovo, nell'ultima conferenza, a inizio anno “io gigante, loro lillipuziani, io nella storia pure se mi dimetto da sindaco, altri no”.

E tuttavia tra Provincia e Palazzo Mosti la situazione non pare granché migliorata, anzi, il clima pare poco meno rovente di quello che regola i rapporti tra Washington e Teheran.



Non ha fatto mistero di fronde e ostracismi interni Vincenzo Sguera, consigliere “pattista” che ha raccontato su Facebook del clima di ostilità in maggioranza.

Ci sarebbe una vera e propria guerra interna, dichiarata da un assessore (chi?) allo stesso Sguera e a un altro consigliere: “Sembra che un assessore abbia “dichiarato guerra” a me e ad un altro consigliere comunale. Consiglia (sic!) di non appoggiare e/o condividere e/o mostrare gradimento per qualsivoglia nostra esternazione. Addirittura raccomanda ai suoi fedelissimi di non apporre “like” ai post pubblicati sui nostri profili o a quelli pubblicati da persone a noi vicine. L’assessore inoltre sembra che si prenda anche la briga di fare le opportune verifiche e, scoperti i traditori, fa scattare il proscritto! E allora, ahinoi, parte il chiacchiericcio discriminatore in seno all’amministrazione”.



Il racconto di Sguera si estende a Forza Italia: “Ora tocca ai componenti del coordinamento di Forza Italia, quelli a suo tempo cooptati dal sottoscritto nella veste di coordinatore - circa 40 tra professionisti, commercianti, imprenditori ecc... - che vengono contattati con malcelata discrezione per sapere se voteranno ancora per il partito; l’assessore, tuttavia, finge di non sapere che la maggior parte dei detti componenti si è allontanata proprio a causa del suo modus operandi.”



Infine addirittura i “dossier contro” : “Infine, mi risulta che - sempre l’assessore - abbia mostrato un certo attivismo per cercare di screditare la mia persona con una specie di dossier

fornito a terzi, non avendo il coraggio di esporsi in prima persona. Ecco, ve l’ho raccontata questa storia!”

E poi l'amara conclusione di Sguera sulle sorti del partito azzurro: “ Direi che siamo messi proprio male; che Forza Italia non ha alcuna speranza di sopravvivenza in Città fin quando essa sarà gestita da persone di tal fatta; che d’altro canto la differenza rispetto al passato e con riguardo al partito - in termini di percentuale - a Benevento - è evidente: prima esisteva una squadra capace e competente, oggi un gruppetto di persone - magari anche eletti con pochi voti - che tendono incredibilmente ad escludere chi riesce a concepire un pensiero utile per la collettività. E la cosa più triste è che tanto, spesso, accade solo per tentare di avere un minimo di visibilità”.