Crisi Rocca, i disobbedienti: "Problemi restano" "Bene l'incontro, ma resta il problema politico: non parteciperemo ad altri incontri"



Dopo la crisi alla Rocca e l'incontro chiarificatore organizzato da Di Maria i problemi restano irrisolti per i consiglieri disobbedienti Paglia, Mucciacciaro Parisi e Cataudo: "Nel rivolgere un ringraziamento al Presidente Di maria, per l’incontro tenutosi nella giornata di ieri, noi Consiglieri del Gruppo autonomo per il Sannio, riteniamo comunque irrisolto il problema politico che lo stesso Di Maria ha posto.

Affermando difatti che non vi è più una maggioranza politica alla Rocca, lo stesso disconosce evidentemente il nuovo Gruppo consiliare che, di contro, ha posto altri rilievi, di natura tecnica e politica all’agire amministrativo, che ad oggi appaiono dunque non risolti.

Per tali motivi il Gruppo non parteciperà all’incontro di lunedì p.v. se non vi sarà la previa risoluzione delle questioni riferite".