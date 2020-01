"Difesa del suolo, 20 milioni ai Comuni sanniti" Ad annunciarlo il consigliere regionale Mortaruolo

“Sono quattordici gli interventi relativi ad altrettanti Comuni del Sannio, per un totale di 20 milioni di euro, inseriti nel nuovo Piano di interventi per la difesa del suolo e la prevenzione dal rischio idrogeologico della Regione Campania". Ad annunciarlo il consigliere regionale Erasmo Mortaruolo che in merito evidenzia: "Abbiamo stanziato 110 milioni di euro destinati ai Comuni per effettuare oltre 80 interventi finalizzati a mettere in sicurezza il nostro territorio, le aree abitate e allo stesso tempo, con l’apertura dei cantieri, creiamo lavoro. Figurano i Comuni di Baselice, Bucciano, Buonalbergo, Castelpoto, Cautano, Circello, Dugenta, Ginestra degli Schiavoni, Paduli, Paolisi, San Lorenzello, San Lorenzo Maggiore, San Bartolomeo in Galdo e Tocco Caudio. Grazie al presidente Vincenzo De Luca per questa caparbietà insieme a tutta la maggioranza nell'attivare un complesso programma di investimenti e di interventi destinati a cambiare in maniera strutturale tutto l’assetto idrogeologico della Campania. Così come un grazie speciale va a Roberta Santaniello con la quale - conclude Mortaruolo - in questi anni ci siamo puntualmente confrontati sulle priorità e le criticità che hanno interessato il Sannio in materia di lavori pubblici e protezione civile”.

Di seguito, gli interventi della provincia di Benevento presenti nel Piano regionale: Castelpoto – Intervento di mitigazione del centro abitato a valle e a monte di localita` Torre Castauro e via Diaz – € 2.345.788,34; Ginestra degli Schiavoni – Lavori relativi a interventi integrati di mitigazione del rischio idrogeologico e di tutela e recupero – € 2.546.900,00; Buonalbergo – Lavori di completamento e miglioramento delle caratteristiche di stabilita` e di sicurezza dell’area – € 1.052.016,06; Dugenta – Riduzione rischio idraulico torrente San Giorgio a monte abitato di Dugenta. I° Stralcio – € 2.400.000,00; San Lorenzo Maggiore – Lavori di consolidamento del movimento franoso su via Mons. Giovanni Rossi e messa in sicurezza – € 1.290.000,00; San Bartolomeo in Galdo – Progetto per il risanamento idrogeologico delle aree a valle del centro abitato – 2.791.347,82; Baselice – Sistemazione idrogeologica area Conca – Vallone del Confine – ripristino funz. S.C. Toppo Clemente – € 500.000,00; San Lorenzello – Opere di sistemazione Idraulica del Torrente Cervillo – € 1.903.572,68; Paduli – Lavori di sistemazione idraulico forestale dell’alveo e delle sponde del torrente Cantariello – € 750.000,00; Cautano – Mitigazione del rischio idrogeologico del Torrente Jenga – € 1.497.000,00; Tocco Caudio – Sistemazione asta torrentizia – € 435.840,39; Bucciano – Risanamento e sistemazione idrogeologica del vallone Viscardi – € 509.564,88; Circello – Riduzione rischo idrogelologico in località Montefreddo – € 385.000,00; Paolisi – Sistemazione idraulico forestale del Vallone delle Fronde – € 831.429,17.