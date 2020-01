Patto civico fuori dalla maggioranza. E' rottura con Mastella "Siamo oggetto di continui attacchi e non siamo mai stati coinvolti in alcuna decisione"

Patto Civico fuori dalla maggioranza. Il gruppo formato dai consiglieri Vincenzo Sguera, Luca Paglia, Luigi Scarinzi e Marcellino Aversano lo dettagliano attraverso una nota: “Da tempo, ormai, i componenti del suddetto movimento politico sono oggetto di continui, quanto immotivati, attacchi (pseudo) politici da parte di taluni assessori e consiglieri comunali; ed invero, le offese rivolte al gruppo consiliare “Patto Civico” non hanno nulla di politico, ma denotano solo una mera ed insulsa critica alle persone che compongono la suddetta compagine consiliare; peraltro, nonostante i rappresentanti del Patto Civico si siano resi disponibili a collaborare con il Sindaco fattivamente e concretamente – senza aver mai chiesto ed avanzato alcuna “contropartita” – per la risoluzione delle problematiche cittadine, non sono mai stati coinvolti in alcuna scelta e/o decisione amministrativa, che continuano ad essere ad appannaggio degli stessi – pochi – consiglieri di maggioranza; rilevato, ancora, che nelle riunioni indette dai consiglieri di maggioranza i componenti del Patto Civico non vengono neppure invitati, come avvenuto ancora una volta subito dopo l’ultima seduta di consiglio comunale; che anche nell’ultimo incontro tenutosi a Palazzo Mosti, concordato tra le forze di maggioranza ed avente ad oggetto la “(ri)distribuzione di deleghe”, nessun Consigliere del Patto Civico è stato informato e/o interpellato sulle scelte effettuate; considerato, inoltre, che, ad oggi, non vi è stato alcun “cambio di passo” nell’ambito dell’organo esecutivo, malgrado l’evidente inerzia da parte di qualche assessore; difatti, non si intravede la speranza che la Città si doti in tempi brevi di un aggiornato piano commerciale, di un piano traffico e di un piano parcheggi; nessuna svolta, pur ampiamente invocata, si percepisce in relazione alle questioni urbanistiche, che rappresentano la “visione” della Città, né in alcuno degli atti fondamentali di governo che connotano un’azione amministrativa degna di tale nome; lo stesso dicasi per molti dei “vecchi” problemi, come ad esempio la struttura ubicata in Piazza Duomo, per la quale non si prevede alcuna immediata soluzione, a dispetto del tempo trascorso; né la gestione della fase post dissesto ha prodotto alcuna utilità, avendo l’O.S.l. (ndr. Organismo straordinario di liquidazione) manifestato problemi concreti di mancato coordinamento con l’Ente Comune, con evidente danno per la massa creditoria.

Per l’effetto di quanto detto, i componenti del “Patto Civico” dichiarano formalmente di non aver alcun vincolo di maggioranza e di continuare a sostenere, come avvenuto sinora, solo gli atti amministrativi effettivamente concertati e finalizzati a migliorare le condizioni di vita dei nostri concittadini”.