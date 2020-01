Opere pubbliche, la Provincia dettaglia gli interventi Approvata la variazione del programma triennale

Il Presidente della Provincia di Benevento, Antonio Di Maria, ha approvato la Variazione del Programma triennale delle opere pubbliche inserendo nell’annualità 2020 i progetti ammessi alla richiesta di contributo per la spesa di progettazione definitiva. Gli interventi sono: “Strada Provinciale n. 52 – Intervento di riqualificazione, dissesto idrogeologico e risanamento ponte sul fiume Fortore”; “Strada Provinciale n.62 “Circello – Castelpagano”, tratto compreso tra l’abitato di Circello fino alla loc. Ciccoporcari in Castelpagano; “Strada a S.V. “Fondo Valle Isclero” IV Lotto. Lavori di costruzione del viadotto sulla SS 7 Appia, per l’ottimizzazione del collegamento tra la SSV Fondo Valle Isclero e l’asse attrezzato Valle Caudina-Pianodardine.” Per questo ultimo provvedimento con un separato provvedimento il Presidente ha approvato lo studio di fattibilita’ tecnico ed economico.

Il Presidente della Provincia ha quindi approvato il Protocollo di intesa per azioni congiunte ed istituzionali tra la Provincia ed il Comune di Bucciano per la redazione delle diverse fasi di progettazione e l’esecuzione dell’intervento denominato “Progetto dei lavori di messa in sicurezza di tratti delle strade provinciali n. 129 e n. 133 e la principale viabilità comunale di collegamento alla Strada provinciale n. 115 Fondo valle Isclero”.