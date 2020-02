Lonardo: "Con taglio parlamentari addio a 33 seggi: dico no" La senatrice: "Riforma che non garantisce risparmi ma indebolisce il Parlamento"

Con il taglio dei parlamentari la Campania perderebbe quasi il 40 per cento di rappresentanti, con ovvie conseguenze in particolare per aree come il Sannio o l'Irpinia già scarsamente rappresentate.

Sandra Lonardo, senatrice di Forza italia, di fronte ai numeri derivanti dalla simulazione sugli effetti del taglio afferma: “ In Campania oggi abbiamo 60 seggi alla Camera e 29 al senato. Con la riforma si perderebbero 22 seggi alla Camera e 11 al Senato. Rispettivamente il 36,67 per cento del totale e il 37,93. Io voto NO al taglio dei parlamentari..la Rappresentanza è democrazia.

I partiti hanno approvato un taglio dei parlamentari, unicamente per accrescere il loro potere, a scapito della partecipazione popolare...la riforma non garantisce alcun risparmio reale, ma indebolisce quello stesso Parlamento che una certa politica ha eletto caprio espiatorio della propria incapacità”.