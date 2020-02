Febbraro (Fdi): non si torna indietro, ora al voto "Solo con le elezioni si potrà avere maggioranza stabile e coesa"

“Le elezioni anticipate sono, per Fratelli d’Italia, l’unico esito possibile per chiudere definitivamente una stagione amministrativa con più ombre che luci". Così Alberto Febbraro portavoce cittadino di Fratelli d’Italia.

"Abbiamo fin da subito considerato giuste e opportune le dimissioni del Sindaco, alla luce di quanto avvenuto in Consiglio Comunale in questi anni e soprattutto perché abbiamo sempre ribadito che i partiti, con le loro regole e funzioni, non possono essere sostituti dal civismo e dai gruppetti consiliari, con interessi minuscoli e non funzionali ad un’idea più ampia di programmazione della città.

Siamo ancora convinti che le elezioni anticipate siano l’unica alternativa al marasma politico in cui è precipitato palazzo Mosti, solo così si potrà avere una maggioranza stabile con un programma comune, tutto il resto è destinato a durare l’arco di qualche mese”.