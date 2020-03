Lonardo risponde al L@p Asilo: da sempre vicina a fasce deboli La senatrice di Forza Italia: in un'emergenza come questa dobbiamo pensare solo ad essere uniti

“Mi meraviglio io che loro si meraviglino. Per quanto mi riguarda, al di là della mia appartenenza al gruppo Forza Italia, sono da sempre vicina alle esigenze delle fasce deboli e l’ho dimostrato non con le parole, ma con i fatti, attraverso le iniziative che ho messo in campo con le varie associazioni che ho presieduto... conosco, pertanto, molto bene quale sia lo stato d’animo e quali siano le condizioni di vita dei meno abbienti".

Così la senatrice di Forza Italia Sandra Lonardo risponde alla nota del L@p Asilo 31 (leggi qui).

"Ecco perché sono così sensibile ed oggi che sono in Senato, per quanto di mia competenza, farò ancor di più la mia parte, tenendo conto che non sono soltanto io a decidere... ma porto queste persone nel cuore perché sono sempre stata loro vicina e so bene di cosa stiamo parlando, quindi penso che sia arrivato il momento di togliere le sigle ai Partiti! Soprattutto in un’emergenza come questa, bisogna essere coesi perché quella che stiamo combattendo è una guerra invisibile e, dunque, ancor più drammatica. Solo uniti, possiamo vincerla, altrimenti la vedo molto dura”.