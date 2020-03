Reale: "Sanificazione strade straordinaria con trattori" L'assessore: "Accordo con Coldiretti, Cia e Asia: ulteriore sanificazione con trattori"

Sanificazione delle strade di Benevento con i trattori degli agricoltori. E' l'accordo preso tra Asia, Coldiretti, Cia e Comune di Benevento.

L'assessore all'Ambiente Antonio Reale a tal proposito spiega: "A seguito di un incontro che ha visto protagoniste le associazioni di categoria Cia e Coldiretti, la partecipata del Comune Asia, con me ed il sindaco di Beenvento, Clemente Mastella a rappresentare il Comune, si è deciso di procedere a sanificazioni straordinarie delle strade cittadine con i mezzi messi a disposizione dagli agricoltori iscritti alle due associazioni e con il prodotto disinfettante messo a disposizione da Asia. Non posso che ringraziare, anche a nome del sindaco Mastella, le associazioni di categoria che gratuitamente mettono a disposizione i mezzi e il loro impegno in un momento così difficile: è un gesto encomiabile che dimostra quanto lo spirito tenace degli agricoltori sanniti, già dimostrato in altre occasioni, emerga in ogni situazione emergenziale. Parimenti ringrazio l'Asia per il consueto impegno e la solita disponibilità. La volontà dell'amministrazione è quella di preservare al massimo i cittadini, tenendo le strade pulite e sanificate facendo il possibile, per quanto di sua competenza, per contrastare il virus".