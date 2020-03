"Consiglio Comunale risponda a interrogazione Delli Carri" Il consigliere comunale Di Dio sui lavori all'interno del palazzo Ex Inps

“Riguardo le segnalazioni sulle opere di abbattimento e ricostruzione che in questi giorni stanno interessando il palazzo ex-INPS di Via Calandra, sollecito ufficialmente il presidente del Consiglio comunale Luigi De Minico a discutere con urgenza all’interno della civica assise l’interrogazione della consigliera Delia Delli Carri, per fare luce su quanto sta accadendo”.

Così in una nota il consigliere comunale Italo Di Dio chiede l'immediata convocazione di un consiglio comunale per rispondere all'interrogazione dell'esponente del Partito Democratico.

“Una seduta già programmata e giustamente rimandata – spiega Di Dio - per rispettare le prescrizioni normative relative all’emergenza sanitaria”.

Di dio, però, rimarca la necessità di fare chiarezza sulla vicenda anche per analizzare altri aspetti legati ai lavori di demolizione in atto all'interno del cantiere. Il consigliere comunale pone rimarca: “Ricordo al presidente De Minico che il decreto “Cura Italia” prevede all’art. 73 che i Consigli comunali possono riunirsi in videoconferenza. Invito pertanto De Minico a procedere in tal senso, precettando il neo-assessore all’urbanistica, in modo che costui chiarisca i dettagli dell’intervento che, seppur di iniziativa privata, comporta importanti ricadute sul tessuto cittadino”.