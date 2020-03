Nasce a Benevento il Comitato popolare ''Liberiamo l'Italia' Il delegato è l'avvocato Nunzio Gagliotti



E' nato a Benevento il Comitato popolare territoriale “Liberiamo l'Italia” (Lit), del quale è delegato l'avvocato Nunzio Gagliotti. Il Comitato - si legge in una nota - "condividendo gli ideali e gli scopi promossi dal Coordinamento Nazionale “LIT”, persegue i seguenti obiettivi: uscire dall’euro e dall’unione europea; lottare, in tal senso, per l’affermazione della Sovranità Nazionale e per la Liberazione del nostro Paese da ogni condizionamento esterno che limiti detta Sovranità, a partire dai vincoli dell’unione europea, della moneta unica e della Nato; 3) avviare una concreta azione politica collettiva, condivisa e partecipata dai cittadini; costruire un’alleanza tra tutte le forze democratiche, antioligarchiche e pro Costituzione".

Ecco perchè il Comitato popolare territoriale “Liberiamo L’Italia” di Benevento "intende promuovere in

ogni sede e con ogni mezzo legale: l’uscita dall’euro e dall’unione europea; l’attuazione della Costituzione Italiana primigenia del 1948 (violata con le modifiche del 2001 del cosiddetto “vincolo esterno” e del 2012 del cosiddetto “pareggio di bilancio”); il ripudio dei trattati istitutivi dell’unione europea in quanto contrari ai principi fondamentali della Costituzione Italiana del 1948 e, parimenti, del trattato conosciuto come “fiscal compact” (pareggio

di bilancio) e del trattato istitutivo della super banca (franco - tedesca) denominata MES; l’adozione di una moneta sovrana non a debito; la promozione della fraternità tra i popoli europei contro l’oligarchia di Bruxelles (sotto l’egida

franco tedesca); il diritto dovere di ogni cittadina e cittadino di resistere individualmente e collettivamente agli atti

dei pubblici poteri che violino le libertà fondamentali ed i diritti garantiti dalla Costituzione del 1948".