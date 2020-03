Fondi Camere Commercio a aziende, Maglione: decreto lo prevede Si tratta di somme importanti che potrebbero sostenere gli imprenditori per superare emergenza

“Utilizzare le somme accantonate a patrimonio dalle Camere di Commercio per destinarle alle aziende, in questo momento di crisi, potrebbe essere la strategia giusta per dare ulteriore ossigeno al tessuto produttivo nazionale. Si tratta di somme importanti che potrebbero sostenere gli imprenditori per il periodo necessario a superare questa emergenza. La proposta avanzata dal presidente della CIA di Benevento, Raffaele Amore, e condivisa con il Presidente della Camera di Commercio di Benevento, Antonio Campese, è interessante, ma ora, come abbiamo insieme convenuto, occorre verificarne la fattibilità e definirne concretamente gli strumenti. Sostenere con agevolazioni che azzerano gli interessi ai prestiti per le aziende potrebbe essere, ad esempio, una possibilità da esplorare attraverso delle convenzioni specifiche con le banche del territorio. La possibilità di intervento dell’ente camerale è già prevista all’articolo 125 comma 4 del decreto 'CuraItalia' che autorizza le Camere di Commercio a utilizzare le risorse in bilancio per sostenere le imprese in difficoltà sui loro territori di riferimento. Gli strumenti forniti dal governo con il decreto sono molti, questa idea, quindi, potrebbe trovare sostegno proprio in una delle ultime misure approvate dal presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte. In questa fase di acuta emergenza, la proattività delle organizzazioni locali è fondamentale", così in una nota il deputato M5S Pasquale Maglione.