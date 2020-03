Bene conferenza stampa annunciata su situazione sanitaria L'intervento di Federico Paolucci (FdI) dopo l'annuncio di Mastella

“Ringrazio il sindaco di Benevento per aver annunciato, nella diretta facebook di oggi, che lunedì prossimo terrà una conferenza stampa “d'intesa con il Prefetto” con la partecipazione dei DG di ASL e Ospedale ex Rummo”.

Così in una nota il portavoce provinciale di Fratelli d'Italia, Federico Paolucci dopo l'annuncio di Clemente Mastella della conferenza stampa convocata per lunedì.

“La sollecitazione alla corretta informazione, inoltrata a più voci, da parte di associazioni e giornalisti e da Fratelli d'Italia, unico partito ad aver, sinora, cercato di squarciare il velo di silenzio che inquietava non poche persone, finalmente, ha trovato oggi un primo risultato, che spero sarà rassicurante per la popolazione, che aspetta di conoscere, sopratutto dai DG di ASL ed Ospedale ex Rummo, di fare chiarezza su tutte le domande poste da giorni.

Sarà quello - rimarca Paolucci - il momento della trasparenza – attraverso le risposte che verranno date (si spera) alla stampa. Perchè solo con la trasparenza si possono smascherare, se vi sono, non solo gli sciacalli, ma anche volpi e conigli”.