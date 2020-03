Subito aiuti ai disagiati e raccolta fondi per i più bisognosi L'intervento dei consiglieri Scarinzi, Sguera e Aversano

“Perdurando lo stato di emergenza dovuto al Covid 19, riteniamo doveroso e necessario doversi iniziare a preoccupare di quella che sarà la prima dolorosa e grave conseguenza di ciò, ovvero la crisi sociale ed economica che molto probabilmente travolgerà una parte significativa della nostra cittadinanza maggiormente colpita da questa calamità”, scrivono i consiglieri Comunali di Patto civico Marcellino Aversano, Luigi Scarinzi e Vincenzo Sguera. Pertanto - proseguono- “chiediamo al Sindaco e all'Assessore ai Servizi Sociali, unitamente alle associazioni di volontariato e di assistenza operanti nel contesto territoriale cittadino, in modo strutturato e coordinato, di voler attivare ogni fattiva iniziativa finalizzata a contenere tale nefasta ma purtroppo concreta ipostesi. Pensiamo per esempio alla distribuzione di generi alimentari e di prima necessità alle famiglie che vivono in difficoltà, da individuare sia tra quelle in carico ai servizi sociali sia tra quelle che, pur non rientrando nella precedente fattispecie, si trovano a vivere un momento di disagio”.

E ciò, ovviamente- aggiungono, “attraverso procedure di evidenza pubblica e seguendo precisi e oggettivi criteri ( reddito, componenti il nucleo familiare ecc.) limitatamente alle risorse disponibili e ricorrendo anche ad una straordinaria raccolta fondi all'uopo dedicata cosi come è stato meritoriamente fatto per le strutture ospedaliere cittadine. Pensiamo altresì alla distribuzione di farmaci di prima fascia ed anche ad un supporto psicologico territoriale gratuito da parte dei professionisti che vorranno aderire a tale iniziativa per sostenere le famiglie provate sia dal lungo periodo di quarantena che dalla preoccupazione per il proprio futuro”.

La conclusione: “Siamo certi che i servizi Sociali comunali, egregiamente guidati e dotati al loro interno di ottime professionalità, accoglieranno questi suggerimenti e riusciranno a breve a mettere in atto anche altre iniziative al medesimo scopo. Per quanto ci riguarda , siamo disponibili ad ogni forma di fattiva collaborazione ed iniziativa sin da subito, nell'esclusiva ottica di collaborazione in momento così delicato e difficile che rischia di degenerare in situazioni che potrebbero diventare difficilmente controllabili e gestibili”.