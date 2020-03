Carpinone (FI): plauso agli imprenditori pronti ad aiutare "Molti hanno riconvertito le produzioni per realizzare mascherine"

"In questo particolare momento di crisi merita un cenno positivo ampia fetta dell'imprenditoria sannita capace di essere solidale e pronta a riconvertirsi in modo flessibile ed efficace".

Ad intervenire è Giovanni Carpinone, Responsabile del Dipartimento "Industria ed Artigianato" in seno al Coordinamento provinciale di Forza Italia Benevento.

"Abbiamo, in questo particolare momento di difficoltà collegato alla emergenza Coronavirus, apprezzato l'attività di diversi imprenditori che hanno messo a disposizione le rispettive produzioni per assecondare la crescente domanda di mercato in termini di mascherine e dispositivi di protezione.

Si tratta di aziende che non facevano quello ma che prontamente hanno sacrificato il principale filone produttivo per assecondare la richiesta sopraggiunta dal territorio.

Menzioni ancora più di apprezzamento per i tanti imprenditori che hanno finanziato per Comuni e per privati la fornitura delle mascherine mettendo a disposizione i propri capitali ed offrendo prodotti di qualità gran lunga maggiore rispetto a quelli giunti dalle sedi nazionali.

A tutti loro - insiste il Dirigente forzista - che pure vivono un momento di difficoltà, causa le giuste restrizioni imposte dalle Istituzioni superiori, non può che andare l'apprezzamento e la riconoscenza della Comunità tutta.

Conferma di come anche nel nostro territorio, che non è esattamente in cima alla lista delle preferenze di chi governa, si sviluppino storie virtuose e meritorie".