Il Pd sannita plaude al prefetto Cappetta: "Bene controlli" "Importante non vanificare gli effetti delle misure di contenimento adottate fino ad oggi"

“Pienamente condivisibile la presa di posizione del Prefetto di Benevento, Francesco Antonio Cappetta, che ha richiesto ai tutti i responsabili delle strutture sanitarie, pubbliche e private, che operano sul territorio sannita la massima intensificazione dei controlli per garantire la puntuale applicazione delle vigenti normative sull'emergenza in atto a tutela sia dei degenti che del personale sanitario, assicurando le dotazioni dei necessari dispositivi di protezione individuale, procedendo alla sanificazione degli ambienti e dando puntuale osservanza alle disposizioni sulla sicurezza nei luoghi di lavoro". Così in una nota del Partito democratico sannita che in merito aggiunge: "Proprio ieri c’è stato un appello, nella medesima direzione, del segretario provinciale del Partito Democratico Sannita, Carmine Valentino, di tutelare il personale e di non vanificare gli effetti, anche solo in parte, delle misure di contenimento adottate fino ad oggi e che avranno prosieguo oltre Pasqua". Secondo il segretario dei Dem nel Sannio "la priorità deve essere quella di salvaguardare chi cura. Dunque - conclude Valentino - un plauso al Prefetto Cappetta sperando che questi appelli non cadano nel vuoto”.