Covid19. Picucci: Benevento regge, è momento di fare squadra Il commento dell'assessore alla Sanità del Comune di Benevento

"In qualità di Assessore alla Sanità, ritengo che vada giudicato favorevolmente il contenimento nella diffusione dell'infezione da Covid-19 nella nostra città se rapportato alle altre realtà”.

Così l'assessore del Comune di Benevento, Oberdan Picucci.

“Questo dato – prosegue - ha due elementi alla base: da una parte una politica rigorosa del Sindaco Mastella, all'inizio da qualcuno considerata esagerata, ma oggi rivalutata unanimamente se rapportata alla gravità del fenomeno e alla tenuta del dato locale. Dall'altra, sicuramente va dato atto alla comunità di aver dimostrato grande serietà e spirito di collaborazione. Essendo medico, e nello specifico Direttore sanitario di una clinica privata, anche se fuori provincia, non posso che ribadire che purtroppo le strutture sanitarie sono naturalmente i luoghi maggiormente a rischio e che comunque il rispetto delle specifiche procedure non è certo compito della politica. È deprecabile, pertanto, cambiare giudizio sul personale sanitario passando dalla definizione di 'eroi' a quella di 'untori' in poco tempo. Comunque sia, è questo il momento di fare squadra, non di fare la gara a scovare ipotetici colpevoli. In altre zone d'Italia, dove la situazione è molto più grave le istituzioni e le forze politiche sono unite. Oggi combattiamo tutti insieme per uscire dall'emergenza sanitaria, un minuto dopo torneremo a fare politica, ognuno con una sua visione strategica di ripresa e di sviluppo. Ma oggi no, è il momento di dimostrare che Concordes in unum non è solo la scritta che campeggia nell'aula consiliare”.