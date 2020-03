Patto civico lancia proposte a sostegno dei cittadini Il gruppo politico a Palazzo Mosti scrive a sindaco Mastella e deputazione sannita

Il gruppo politico a Palazzo Mosti “Patto Civico” scrive alla deputazione sannita e al sindaco Clemente Mastella per lanciare una proposta per mettere in campo misure a favore della cittadinanza in questo periodo di emergenza sanitaria dovuta al Covid-19.

“Patto Civico per Benevento, propone al Sindaco della Città ed alla Deputazione Sannita (che leggeranno dagli organi informazione) di farsi promotori presso l'Anci e in tutte le sedi a tanto preposte di agevolazioni ulteriori e significative per i cittadini oggi più che mai esposti ed vulnerabili di fronte a tale drammatica circostanza.

Chiediamo – scrivono Marcellino Aversano, Luigi Scarinzi e Vincenzo Sguera - di indagare e percorrere le strade normative, anche in deroga (dati i tempi), che vadano a prevedere non solo un mero rinvio del pagamento delle utenze domestiche (gas, luce, acqua), ma lo scorporo dalle stesse delle imposte locali e non e di trasporto.

La sospensione, come prevista da decreto del 1 marzo, significherà solo un differimento del problema ed anche la rateizzazione non sarà di alcun giovamento per chi versa in condizioni economiche prossime al collasso.

Si consideri, inoltre, che la permanenza coatta presso la propria abitazione favorisce ed incrementa i consumi.

Sarebbe, pertanto, opportuno individuare un stratagemma a tutela di detti soggetti, che consenta loro il pagamento del "nudo consumo" epurato delle voci di corredo che fanno lievitare l'importo finale in bolletta di almeno il 50% del totale, per i prossimi due bimestri. Siamo certi che istanze che caratterizzano umanamente il welfare del nostro paese, non possano che raccogliere il favore e l'intercessione di ciascuno, ognuno per il proprio ruolo. Non dimentichi del nostro compito istituzionale, proseguiremo con spirito propositivo nel contribuire al superamento delle emergenze connesse alla ben piú grave epidemia corrente”.