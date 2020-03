Patto Civico chiede convocazione del Consiglio Comunale "Per discutere 'da remoto' dell'emergenza sanitaria e della crisi economica ed avere dati precisi"

“In un periodo di pandemia mondiale come quella in corso, è necessario adattarsi e riorganizzarsi in tutti gli ambiti, anche in quello politico. Come Patto Civico, dunque, ci faremo promotori della richiesta di convocazione di un consiglio comunale in videoconferenza per discutere delle importanti problematiche che in questo periodo storico stanno attanagliando i cittadini beneventani”. Così in una nota i consiglieri comunali: Marcellino Aversano, Luca Paglia, Luigi Scarinzi e Vincenzo Sguera.

“In realtà – spiegano i quattro consiglieri -, abbiamo già chiesto chiesto al Presidente del Consiglio Comunale di Benevento di consentire almeno una riunione settimanale - da remoto - tra i capigruppo sia di maggioranza che di minoranza e gli assessori alla sanità ed ai servizi sociali, per discutere della emergenza sanitaria e della crisi economica che stanno sconvolgendo la nostra Città. E ciò, soprattutto con lo scopo di avere dati ed informazioni precise ed ufficiali, nonché per poter discutere con gli assessori competenti delle iniziative intraprese dall’amministrazione comunale per prevenire, arginare e gestire la crisi sanitaria ed economico derivante dalla diffusione del covid 19”.