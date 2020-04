"Circolare Viminale, bene De Luca. Ora non bisogna mollare" L'intervento di Antonio Iesce: "Non vanifichiamo i sacrifici fatti finora"

È stato Antonio Iesce ieri sera sulla sua pagina Facebook, anche prima del Presidente De Luca, a prendere posizione sulla circolare del Viminale di non essere d’accordo sulla vicenda della passeggiata sotto casa. “Spero che la circolare del Viminale che consente ad un solo genitore di camminare con i propri figli minori in prossimità della propria abitazione non venga considerata come una riduzione delle misure restrittive, o un'occasione per incontrarsi con altre persone o per creare assembramenti sotto la propria abitazione... Proprio ora che i dati iniziano ad essere incoraggianti e si vede uno spiraglio di luce NON abbassiamo la guardia. Capisco l’irrequietezza di qualche bambino, ma proprio ora non avrei fatto questa circolare. Non mi sembra che l’epidemia sia alle nostre spalle. Bene ha fatto - rimarca l'attivista politico sannita - il Presidente De Luca a chiarire che in Campania non cambia nulla (quindi niente passeggiata). Mi auguro che anche altri Presidenti di Regione seguano questa la linea. Non vanifichiamo i sacrifici fatti fino ad oggi. Non molliamo. ”