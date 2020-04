"Bene strategia dell'Asl dopo casi Villa Margherita e Maugeri" Il consigliere regionale Mortaruolo dopo annuncio di 320 test rapidi nella struttura di Telese

“Dopo aver effettuato già 50 tamponi per i quali si attendono i risultati, l'Asl di Benevento ha disposto in via precauzionale l'esecuzione di ulteriori 320 test rapidi nella clinica Maugeri di Telese Terme mentre sono in corso di verifica le condizioni di salute degli operatori e dei relativi nuclei familiari della casa di cura Villa Margherita posti in sorveglianza sanitaria domiciliare obbligatoria”. Così il Consigliere regionale della Campania, Erasmo Mortaruolo dopo la comunicazione dell'Asl sui tamponi effettuati dopo la paziente deceduta al Rummo dove era arrivata dopo una breve degenza nell'Istituto di riabilitazione Maugeri di Telese Terme.

“Si tratta di notizie – prosegue Mortaruolo – che in questo momento possono contribuire a rassicurare i Sindaci e tutti i cittadini sanniti. Nella serata di martedì, raccolta la loro preoccupazione e la richiesta di sottoporre ai controlli tutto il personale e i pazienti delle strutture di Villa Margherita a Benevento e della Maugeri di Telese Terme nonché a coloro che avevano avuto qualche forma di contatto con gli stessi, con immediatezza ho sentito il Presidente De Luca ricevendo la garanzia di un particolare attenzionamento sulla vicenda. Anche in mattinata sono stato in contatto con la struttura regionale e con il management sia dell'Asl di Benevento che dell'AO San Pio ricevendo anticipazioni sulla scelta di eseguire ulteriori test sul personale delle strutture interessate. Nel ringraziare il Presidente De Luca e tutta la task force regionale per l'interfaccia continua che stiamo avendo in questi giorni di emergenza, ho ribadito ancora una volta l'importanza che anche nel Sannio vengano eseguiti il maggior numero di tamponi possibile nell'ottica di quell'azione rigorosa attivata dalla Regione Campania nella gestione dell'emergenza Covid 19”.

Dal Consigliere Mortaruolo infine un ringraziamento “doveroso e riconoscente a tutti i nostri medici, infermieri, personale sanitario e dei servizi ausiliari che stanno lavorando senza sosta per fronteggiare questa emergenza. In questi giorni ho avuto l'opportunità di sentire telefonicamente, tramite messaggi e i social tanti di loro per ringraziarli e per ribadire tutto il mio impegno e della Regione Campania in questo momento difficile”.