Palazzo Mosti Prima riunione in videoconferenza dei capigruppo Sguera: "Il presidente del Consiglio ha accolto la richiesta di incontro nell'aula consiliare"

“Si è svolta oggi la prima riunione in videoconferenza dall’inizio delle restrizioni imposte dal Governo per combattere la diffusione del covid 19, tra il presidente del consiglio comunale ed i capigruppo delle forza politiche presenti in consiglio”. A darne notizia è il capogruppo di Patto Civico, Vincenzo Sguera.

All’incontro hanno partecipato i consiglieri: Luigi De Minico, Molly Chiusolo, Mila Lombardi, Marianna Farese, Italo Di Dio, Angelo Feleppa Cosimo Lepore e Vincenzo Sguera.

“Il dibattito – spiega Sguera - ha avuto ad oggetto, ovviamente, la gestione da parte dell’amministrazione comunale dell’emergenza sanitaria e della crisi economica che stanno attanagliando i cittadini. All’esito della seduta, il presidente del consiglio ha accolto la richiesta proveniente dai consiglieri Sguera e Di Dio - alla quale si sono associati tutti gli altri partecipanti - di organizzare un incontro presso la sala consiliare di Palazzo Mosti - nel pieno rispetto dei protocolli e delle regole per la sicurezza - tra tutti i capigruppo, sia di maggioranza che di minoranza, il Sindaco e gli assessori alla sanità ed ai servizi sociali, al fine di avere un confronto sulle attività sin qui poste in essere dall’amministrazione comunale, nonché sulle misure e sulle strategie che si intenderanno adottare, per arginare e superare le urgenze sanitarie e le eccezionali difficoltà economiche dei beneventani”.