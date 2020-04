Mastella: "Scoprii criminalità mafiosa nell’economia tedesca" "Ero ministro e dopo Duisburg i tedeschi erano preoccupati non per strage ma per realtà scoperta"

“Pochi sanno che la nostra criminalità mafiosa si inabissa nella Borsa di Francoforte e si muove, con disinvoltura, nel territorio economico tedesco“. Lo ha detto l’ex Ministro della Giustizia, Clemente Mastella, ora sindaco di Benevento. L'ex guardasigilli interviene e invita i tedeschi a "non dare lezioni sull'etica".

“Lo scoprii, da Ministro, dopo la strage di Duisburg. Il contrasto così forte nella lotta alle mafie lo si registra in Italia, non certo in Germania. E così facendo, il terreno diventa naturale; prosperano gli investimenti mafiosi. Ricordo che i tedeschi, nell’occasione della strage di Duisburg, quando mi precipitai da Ministro a Berlino, dalla mia collega, Ministro della Giustizia, non erano incazzati per la strage, ma per il fatto che la strage avesse messo allo scoperto una realtà che si voleva restasse, carsica e redditizia. Perciò, i tedeschi non ci diano lezioni etiche”