"Ne usciremo, tutti insieme, migliori di prima" Il messaggio e gli auguri di Pasqua del segretario provinciale del Pd, Carmine Valentino

“Democratiche e democratici, Sannio tutto, ci è toccato in sorte l’inimmaginabile, vivere il tempo dell’emergenza e della crisi. Oggi sanitaria. Domani economica. Siamo stati ricacciati, come d’incanto, in epoche passate quando epidemie e pestilenze, periodicamente, tormentavano la vita degli esseri umani. A un tratto, siamo apparsi tutti più fragili, precari, impauriti". Così il segretario provinciale del Pd, Carmine Valentino che nel suo messaggio di auguri per la Pasqua commenta: "Sembra un brutto sogno dal quale vorremo presto svegliarci e tornare, serenamente, alla vita di prima. Purtroppo non è possibile. Citando il compianto Aldo Moro: 'Oggi dobbiamo vivere, oggi è la nostra responsabilità. Si tratta di essere coraggiosi e fiduciosi al tempo stesso'. Ne usciremo, tutti insieme, migliori di prima. È la mia convinzione profonda e il mio augurio ad ognuno di voi. Saremo più solidali, più rispettosi dell’ambiente e del nostro pianeta. La nostra unica casa. Buona Pasqua".